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18 ноября, 18:19

Уровень потолка цен на российскую нефть может быть объявлен 23 ноября

Bloomberg: G7 может объявить уровень потолка цен на российскую нефть 23 ноября

Уровень ценового предела для российской нефти страны G7 могут объявить 23 ноября, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, США в частном порядке сообщат о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной на следующую среду. Если потолок поддержат, то о нём могут сообщить вечером этого же дня. Агентство подчеркнуло, что это не окончательный срок, он может измениться.

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Предел цен для российской нефти ранее обсуждался на уровне между 40 и 60 долларами за баррель. Но некоторые придерживались мнения о том, что он должен быть выше. А Еврокомиссия и вовсе предупредила страны ЕС о невозможности введения потолка цен на российский газ в соответствии с требованиями, которые ранее были выдвинуты на саммите государств.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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