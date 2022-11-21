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21 ноября, 19:39

В Польше похвастались численностью войск территориальной обороны

Блащак: Состав Войск территориальной обороны Польши превысил 35 тысяч человек

В составе Войск территориальной обороны Польши (WOT) уже более 35 тысяч человек. Об этом сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Войска территориальной обороны превысили численность в 35 тысяч солдат!" написал Блащак в "Твиттере".

Он считает, что это "важный шаг на пути к достижению оперативных возможностей самого молодого вида польских вооружённых сил". В октябре, по заявлению Минобороны Польши, численность армии страны возросла до 160 тысяч. Принятый там недавно закон о национальной обороне предусматривает, что польская армия будет увеличена до 250 тысяч профессиональных солдат и 50 тысяч солдат Войск территориальной обороны.

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Ранее Лайф писал, что в Минобороны Польши сообщили о строительстве ограждения на границе с РФ. Речь идёт о заборе из колючей проволоки высотой два с половиной метра и шириной три метра на границе с Калининградской областью РФ.

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Flickr / Ministerstwo Obrony Narodowej

Арина Родионова

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