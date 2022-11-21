В Польше похвастались численностью войск территориальной обороны

В составе Войск территориальной обороны Польши (WOT) уже более 35 тысяч человек. Об этом сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Войска территориальной обороны превысили численность в 35 тысяч солдат!" — написал Блащак в "Твиттере".

Он считает, что это "важный шаг на пути к достижению оперативных возможностей самого молодого вида польских вооружённых сил". В октябре, по заявлению Минобороны Польши, численность армии страны возросла до 160 тысяч. Принятый там недавно закон о национальной обороне предусматривает, что польская армия будет увеличена до 250 тысяч профессиональных солдат и 50 тысяч солдат Войск территориальной обороны.