Политолог оценил вероятность лишения Илона Маска гражданства США

Основатель компаний SpaceX и Tesla, а теперь ещё и владелец Twitter Илон Маск вряд ли будет лишён гражданства США. Уверенность в этом выразил политолог, эксперт по Америке Малек Дудаков. Так он отреагировал на сообщение расследователей из Сapitol Hunters, которые заявили, что миллиардер в прошлом подделал документы об образовании, чтобы остаться в стране. Дудаков уверен, что всё это информационный вброс, а лишение гражданства в США — сложная процедура.

"Я сомневаюсь, что Илона Маска будут подвергать этой процедуре, обычно под неё подпадают совсем уж очевидные террористы, скажем так. Ну и Маск с его деньгами и юристами вполне спокойно отобьётся, если кто-то будет пытаться с ним судиться", — заявил Дудаков в беседе с радио "Комсомольская правда".

Впрочем, он считает, что американское гражданство Маску не нужно. По его мнению, миллиардер является гражданином мира и может жить в любом государстве. Даже если к предпринимателю применят меры, то жить в Америке он всё равно сможет, но уже по грин-карте.

"Поэтому считать, что какие-то реальные проблемы у него возникнут, не стоит. В данном случае просто речь идёт о том, что кто-то пытается сам себя пропиарить, придумывая историю о том, что Илон Маск якобы когда-то мошенничал со своим образованием", — заключил Дудаков.