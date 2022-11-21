Демобилизованные студенты из ЛНР получили награды
Демобилизованным студентам из Луганской Народной Республики вручили награды. Также они получили статус участников боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.
Награждение демобилизованных студентов из ЛНР. Видео © Народная милиция ЛНР
Награды вручал первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Видео с церемонии опубликовано в телеграм-канале Народной милиции республики.
Как рассказывал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился провести демобилизацию призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение домой для продолжения обучения.
НМ ЛНР