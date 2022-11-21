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21 ноября, 19:54

Демобилизованные студенты из ЛНР получили награды

Демобилизованным студентам из Луганской Народной Республики вручили награды. Также они получили статус участников боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Награждение демобилизованных студентов из ЛНР. Видео © Народная милиция ЛНР

Награды вручал первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Видео с церемонии опубликовано в телеграм-канале Народной милиции республики.

Главы ДНР и ЛНР подписали указы о демобилизации студентов

Главы ДНР и ЛНР подписали указы о демобилизации студентов

Как рассказывал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился провести демобилизацию призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение домой для продолжения обучения.

Обложка ©

НМ ЛНР

Анатолий Симоненко

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