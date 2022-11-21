Экс-боец ВСУ рассказал о бригаде, солдаты которой могли расстрелять российских пленных

Бригада Вооружённых сил Украины, военнослужащие которой расстреляли российских пленных, базируется во Львове. Она тесно сотрудничает с НАТО. Об этом сообщает RT.

Корреспондент телеканала пообщался с бывшим украинским военным, который служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Именно это подразделение подозревают в жестокой расправе над российскими военными.

"По словам мужчины, бригада тесно сотрудничала с силами НАТО: долгие годы солдат готовили морпехи США", — сообщает телеканал.

Бывший военнослужащий ВСУ, который об этом рассказал, перешёл на российскую сторону после казни его отца украинскими военными. По его словам, 80-й бригаде поручали ненавидеть всё русское. Причём делали это задолго до начала российской военной спецоперации. По словам собеседника RT, "промыванием мозгов" занимались американские морпехи.