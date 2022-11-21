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Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 20:35
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Экс-боец ВСУ рассказал о бригаде, солдаты которой могли расстрелять российских пленных

RT: Расстрелявшие российских пленных украинские военные тесно сотрудничают с НАТО

Бригада Вооружённых сил Украины, военнослужащие которой расстреляли российских пленных, базируется во Львове. Она тесно сотрудничает с НАТО. Об этом сообщает RT.

Корреспондент телеканала пообщался с бывшим украинским военным, который служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Именно это подразделение подозревают в жестокой расправе над российскими военными.

"По словам мужчины, бригада тесно сотрудничала с силами НАТО: долгие годы солдат готовили морпехи США", — сообщает телеканал.

Бывший военнослужащий ВСУ, который об этом рассказал, перешёл на российскую сторону после казни его отца украинскими военными. По его словам, 80-й бригаде поручали ненавидеть всё русское. Причём делали это задолго до начала российской военной спецоперации. По словам собеседника RT, "промыванием мозгов" занимались американские морпехи.

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Ранее в некоторых телеграм-каналах распространилось видео, на котором представители Вооружённых сил Украины расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого преступления.

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Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев
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