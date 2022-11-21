Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР

Демобилизованные студенты из Донецкой Народной Республики получили награды из рук первого замглавы Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и врио главы ДНР Дениса Пушилина. Молодых людей удостоили медалей "За отвагу" и "За спасение погибавших" как участников боевых действий, а также наград республики.

Сергей Кириенко и Денис Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"Ещё раз благодарю с заслуженными наградами! Вы сами не понимаете, насколько это важно, что вы — молодые ребята. Вы, когда Родина сказала: "Нужно!", когда Родину потребовалось защищать, встали в ряды. Поэтому спасибо, поздравляю!" — говорит Пушилин на видео, опубликованном в телеграм-канале.

Ребята смогли задать чиновникам вопросы в дружеской обстановке за чашкой чая. На встрече студентам рассказали, что те из них, кто учился на контрактной основе, будут переведены на бесплатную форму обучения. Также для всех отслуживших учащихся составят индивидуальные учебные планы. Сергей Кириенко предложил, чтобы, пока в республике дистанционное обучение, демобилизованные по желанию смогли пройти курсы в вузах других регионов России, чтобы восполнить пробелы в знаниях. Основные задачи обсудили на совещании с Министерством образования и науки ДНР, а также ректорами вузов.

Кроме того, Пушиин сообщил, что в сегодняшней группе демобилизованных пять студентов изъявили желание продолжить службу. Как отмечает глава региона, сначала будет проведена до конца демобилизация и только после этого некоторые студенты, если захотят, смогут снова заключить контракт.