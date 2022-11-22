Немцы вышли на митинг против НАТО

Жители Лейпцига и других городов ФРГ вновь вышли на митинги против действий НАТО. Так, очередная подобная акция прошла в Лейпциге. По мнению её участников, Берлин — это марионетка Вашингтона. Протестующие призвали пересмотреть политику в отношении Украины, передаёт Financial Times.

Акция протеста в Лейпциге. Видео @ Twitter / @t47da

"Мы хотим, чтобы разжигатели войн из НАТО перестали разжигать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией", — заявила участница протеста в комментарии изданию.

По мнению протестующих, антироссийские санкции необходимо пересмотреть, так как они обернулись катастрофическими последствиями для жителей Европы.