Немцы вышли на митинг против НАТО
Financial Times: На митинге в Лейпциге потребовали изменить подход НАТО к Украине
Жители Лейпцига и других городов ФРГ вновь вышли на митинги против действий НАТО. Так, очередная подобная акция прошла в Лейпциге. По мнению её участников, Берлин — это марионетка Вашингтона. Протестующие призвали пересмотреть политику в отношении Украины, передаёт Financial Times.
Акция протеста в Лейпциге. Видео @ Twitter / @t47da
"Мы хотим, чтобы разжигатели войн из НАТО перестали разжигать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией", — заявила участница протеста в комментарии изданию.
По мнению протестующих, антироссийские санкции необходимо пересмотреть, так как они обернулись катастрофическими последствиями для жителей Европы.
Как рассказывал Лайф, ранее в нескольких городах Германии проходили митинги в защиту социальной справедливости в условиях энергетического кризиса. В мирных шествиях приняли участие 20 тысяч человек.
Twitter / @t47da