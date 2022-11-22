Сын президента Либерии забил первый гол от США на ЧМ-2022

От американской команды мяч на 36-й минуте забил Тимоти Веа, а от Уэльса на 82-й минуте с пенальти — Гарет Бейл. Сборная США впервые с 1 июля 2014 года провела матч на чемпионате мира. На прошлый чемпионат, который в 2018 году прошёл в России, американцы не квалифицировались. А сборная Уэльса лишь во второй раз выступает в соревнованиях такого уровня. В 1958 году она не дошла до четвертьфинала.