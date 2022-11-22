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21 ноября, 21:48

Сын президента Либерии забил первый гол от США на ЧМ-2022

<p>Тимоти Веа. Фото © ТАСС / AP / Darko Vojinovic</p>

Тимоти Веа. Фото © ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Футбольные сборные США и Уэльса сыграли со счётом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча состоялась на стадионе "Ахмед бин Али".


От американской команды мяч на 36-й минуте забил Тимоти Веа, а от Уэльса на 82-й минуте с пенальти — Гарет Бейл. Сборная США впервые с 1 июля 2014 года провела матч на чемпионате мира. На прошлый чемпионат, который в 2018 году прошёл в России, американцы не квалифицировались. А сборная Уэльса лишь во второй раз выступает в соревнованиях такого уровня. В 1958 году она не дошла до четвертьфинала.

Примечательно, что Веа — сын главы Либерии и обладателя "Золотого мяча" 1995 года Джорджа Веа.

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Анатолий Симоненко

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