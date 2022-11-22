Пушилин и Кириенко проверили, как проходит запущенная в ДНР диспансеризация детей

Учащиеся школы в посёлке Новый Свет Старобешевского района Донецкой Народной Республики прошли медосмотр, который был организован в рамках исполнения соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Об этом в телеграм-канале рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко побывал в школе и пообщался с врачами.

Кириенко и Пушилин посетили школу, где проводится диспансеризация. Видео © Telegram / Денис Пушилин

Ежедневно медики осматривают 60–65 детей, 512 отправлены на плановую госпитализацию. Например, у кого-то выявили сколиоз. Министр здравоохранения Донецка Дмитрий Гарцев пояснил, что до конца мая 2023 года должны пройти обследование 246 тысяч школьников.



"Есть и кариес, есть и сколиоз. Это плановая госпитализация, детьми будут заниматься. Аппаратура здесь новая, то, что пришло в комплексе: дефибриллятор и аппарат ЭКГ, УЗИ", — рассказал Гарцев.

Сергей Кириенко предложил для более чёткой организации процесса наладить тесную связь с родителями. А ещё использовать волонтёров для помощи детям при диспансеризации.