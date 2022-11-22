"Мгновенное обледенение": В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

В Москве и Московской области ожидается ледяной дождь, который будет идти с трёх часов ночи до первой половины дня 22 ноября включительно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что с трёх ночи и с сохранением утром в первой половине дня ожидается ледяной дождь", — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он предупредил, что некоторые районы столицы и области станут похожи на каток, потому что подобные осадки провоцируют быстрое мгновенное обледенение поверхности. По словам учёного, ледяной дождь возникает из-за температурной разницы в атмосферных слоях, когда перемещаются тёплые воздушные массы. Снежинки, попадая в тёплый слой, тают, а приближаясь к холодному слою у земли — покрываются коркой.