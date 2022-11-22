"Мгновенное обледенение": В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение
Росгидромет: В Москве и МО объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя
В Москве и Московской области ожидается ледяной дождь, который будет идти с трёх часов ночи до первой половины дня 22 ноября включительно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что с трёх ночи и с сохранением утром в первой половине дня ожидается ледяной дождь", — приводит ТАСС слова Вильфанда.
Он предупредил, что некоторые районы столицы и области станут похожи на каток, потому что подобные осадки провоцируют быстрое мгновенное обледенение поверхности. По словам учёного, ледяной дождь возникает из-за температурной разницы в атмосферных слоях, когда перемещаются тёплые воздушные массы. Снежинки, попадая в тёплый слой, тают, а приближаясь к холодному слою у земли — покрываются коркой.
Ранее травматолог Константин Терновой назвал способы защиты от травм в гололёд. По его словам, чаще всего при падении травмируются области шейки бедра, лучевой кости и лодыжки. Кроме того, можно получить черепно-мозговую травму, особенно если у пострадавшего нет головного убора.
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