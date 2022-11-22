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21 ноября, 22:58

"Скажешь что-нибудь?": Байден попытался поговорить с помилованной индейкой

Байден пытался поговорить с помилованной в честь Дня благодарения индейкой

Президент США Джо Байден помиловал индеек Шоколадку и Крошку в честь Дня благодарения. Перед этим он попытался поговорить с одной из них, протянув микрофон. Об этом сообщает Politico.

Байден пытается поговорить с одной индейкой. Видео © Politico

"Во всяком случае... что-нибудь скажешь?" говорит Байден на видео, опубликованном изданием.

На кадрах видно, что Байден протягивает микрофон птице, но та в ответ молчит и главе Белого дома приходится, не дождавшись ответа, ретироваться.

"А теперь на основании их характера и стремления быть продуктивными членами общества я помилую Шоколадку и Крошку", — цитирует издание Байдена.

Такие клички выбранным для участия в помиловании индейкам были придуманы в честь любимого Байденом в детстве мороженого с шоколадной крошкой. Птицы останутся жить в Университете штата Северная Каролина.

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Ранее Лайф писал, что внучка Байдена Наоми вышла замуж, свадьба была сыграна в Белом доме. Провести церемонию поручили известной компании, которая уже занималась такими большими приёмами. Расценки у неё начинаются от $300 тысяч.

Обложка ©

Politico

Арина Родионова

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