"Скажешь что-нибудь?": Байден попытался поговорить с помилованной индейкой

Президент США Джо Байден помиловал индеек Шоколадку и Крошку в честь Дня благодарения. Перед этим он попытался поговорить с одной из них, протянув микрофон. Об этом сообщает Politico.

Байден пытается поговорить с одной индейкой. Видео © Politico

"Во всяком случае... что-нибудь скажешь?" — говорит Байден на видео, опубликованном изданием.

На кадрах видно, что Байден протягивает микрофон птице, но та в ответ молчит и главе Белого дома приходится, не дождавшись ответа, ретироваться.

"А теперь на основании их характера и стремления быть продуктивными членами общества я помилую Шоколадку и Крошку", — цитирует издание Байдена.

Такие клички выбранным для участия в помиловании индейкам были придуманы в честь любимого Байденом в детстве мороженого с шоколадной крошкой. Птицы останутся жить в Университете штата Северная Каролина.