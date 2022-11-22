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21 ноября, 23:15

С сына экс-омбудсмена Павла Астахова взыскали почти 74,5 млн рублей

<p>Антон Астахов. Фото © <a href="https://www.vzsar.ru/news/2022/11/21/kredity-nvkbanka-v-saratove-vynesen-prigovor-syny-pavla-astahova.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ИА "Взгляд-Инфо"</a> / Алексей Кошелев</p>

Антон Астахов. Фото © ИА "Взгляд-Инфо" / Алексей Кошелев

Суд в Саратове взыскал с сына экс-омбудсмена Павла Астахова, Антона, почти 74,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фрунзенский районный суд взыскивает сумму с Антона Астахова в качестве возмещения имущественного вреда в связи с делом о мошенничестве.

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Ранее Лайф писал, что сын экс-омбудсмена Павла Астахова получил 3,5 года колонии за мошенничество с кредитами. Срок ему предстоит отбывать в колонии общего режима.

Арина Родионова

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