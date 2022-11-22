С сына экс-омбудсмена Павла Астахова взыскали почти 74,5 млн рублей

Суд в Саратове взыскал с сына экс-омбудсмена Павла Астахова, Антона, почти 74,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фрунзенский районный суд взыскивает сумму с Антона Астахова в качестве возмещения имущественного вреда в связи с делом о мошенничестве.