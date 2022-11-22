Россиянам раскрыли секрет, как сэкономить на новогоднем туре

Ощутимо снизить стоимость новогоднего тура можно, правильно выбирая даты путешествия. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

В эфире радио Sputnik он отметил, что в пиковые даты, в том числе в новогодние праздники, рост цен на авиабилеты и гостиничные номера составляет 60–70%. Компании накручивают цены, чтобы компенсировать отсутствие доходов в послепраздничные даты, когда поток туристов сильно снижается. Пик спроса в новогодние праздники в отечественных местах отдыха длится с 28 декабря по 9–10 января, в иностранных — тоже с конца декабря, но по 7–9 января.

"Можно сэкономить деньги, если перенести отдых на более поздние даты или, наоборот, уехать и вернуться чуть раньше. Например, если улететь до 25 декабря, а вернуться в Россию до 5 января, можно избежать существенного подорожания тура", — пояснил Мурадян.