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21 ноября, 23:58

Встретились на "катке": На Камчатке в массовую аварию попало 17 машин

На Камчатке 17 автомобилей столкнулись на федеральной трассе

На федеральной трассе Морпорт — Аэропорт в пригороде Петропавловска-Камчатского из-за гололёда столкнулось до 17 автомобилей. На этом участке автодороги образовалась плотная пробка. Движение оказалось практически остановлено в обоих направлениях.

"По предварительной информации, причиной массового ДТП стало обледенение трассы, на которой занесло один из автомобилей. В результате аварии столкнулись не менее 15–17 машин", — уточнили в УГИБДД по региону.

О пострадавших не сообщается. Причиной ДТП стали погодные условия — мелкая морось, из-за которой на дороге образовалась ледяная корка. Охотоморский циклон принёс в районы Камчатки снег, дождь и плюсовую температуру.

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YouTube-канал / kamchat100

Арина Родионова

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