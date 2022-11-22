"Кто вы такой?": Премьеру Испании досталось от пользователей Twitter за требование к Путину

Пользователи Twitter обрушились с критикой на премьер-министра Испании Педро Санчеса под постом, в котором он, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, потребовал прекратить военную спецоперацию на Украине. В подкрепление своих слов политик выложил видео со своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, где он также высказался на эту тему. Читатели обвинили Санчеса в лицемерии.

"Именно такие высказывания по типу "оставьте Украину в покое" и привели Европу к нынешнему положению дел", — написал один из пользователей.

Кто-то спросил, верит ли Санчес сам в сказанное. Ещё один пользователь заметил, что НАТО — единственная организация в мире, виновная в таком большом числе смертей со времён Второй мировой войны. Ещё один пользователь набросился на политика с вопросом: "Кто ты такой, чтобы угрожать Путину в подобном тоне?" Кроме того, Санчеса обвинили во втягивании Испании в хаос ради собственных интересов и посоветовали перестать выставлять себя на всеобщее посмешище.

"Только не забывайте, что это Украина якобы случайно запустила в Польшу ракету", — напомнили комментаторы.