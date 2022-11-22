На жительницу Сахалина рухнул потолок морозильной камеры в супермаркете

В городе Поронайск в Сахалинской области произошло обрушение в магазине. Потолок морозильной камеры в "Светофоре" рухнул, когда там находились две покупательницы. Одна из них получила травмы.

Обрушение в магазине. Фото © ГУ МЧС России по Сахалинской области

"Произошло падение элемента потолочной конструкции в холодильном отделении состоящего из сендвич панелей. Пострадавших, погибших нет. Холодильное помещение отдельно стоящее в самом магазине "Светофор", размерами 5х6", — сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.