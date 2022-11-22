На жительницу Сахалина рухнул потолок морозильной камеры в супермаркете
Обрушение в магазине. Фото © ГУ МЧС России по Сахалинской области
В городе Поронайск в Сахалинской области произошло обрушение в магазине. Потолок морозильной камеры в "Светофоре" рухнул, когда там находились две покупательницы. Одна из них получила травмы.
Обрушение в магазине. Фото © ГУ МЧС России по Сахалинской области
"Произошло падение элемента потолочной конструкции в холодильном отделении состоящего из сендвич панелей. Пострадавших, погибших нет. Холодильное помещение отдельно стоящее в самом магазине "Светофор", размерами 5х6", — сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Как пишет Sakh.online,покупательниц доставили в Поронайскую ЦРБ. У одной из них диагностировали ссадины. Ей оказали медицинскую помощь. Вторая сахалинка отделалась испугом.
Ранее Лайф приводил рассказ очевидицы, как обрушился бетонный балкон в Сочи. Там погибли три человека.