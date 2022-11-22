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22 ноября, 01:50

"Галантный и с мозгами": Алёна Косторная раскрыла свой идеал мужчины

Косторная — о мужчине мечты: Адекватный, выше меня

<p>Алёна Косторная. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/AlenaKostornaya/3192" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AlenaKostornaya</a></p>

Алёна Косторная. Фото © Telegram / AlenaKostornaya

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алёна Косторная призналась, что ей в соцсетях часто пишут мужчины. И хотя в её сердце только спорт, идеал представителя сильной половины человечества всё же у неё есть.

"Шансы есть у всех, кроме тех, кто пишет с ошибками. Часто с девчонками из тусовки по фигурному катанию обсуждаем это по ночам", — рассказала Косторная на YouTube-канале трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной.

Фигуристка поведала, что есть поклонники, которые пишут ей едва ли не ежедневно и постоянно меняют "интонацию", что смешит фигуристку с подругами. Она также поделилась, что её идеал — мужчина адекватный, выше её ростом, "галантный и с мозгами".

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Как рассказывал Лайф, ранее Косторная призналась, что пропустит чемпионат России, который должен пройти в Красноярске с 20 по 25 декабря. Недавно она проходила курс реабилитации после операции на бедре.

Арина Родионова

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