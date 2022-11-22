"Галантный и с мозгами": Алёна Косторная раскрыла свой идеал мужчины

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алёна Косторная призналась, что ей в соцсетях часто пишут мужчины. И хотя в её сердце только спорт, идеал представителя сильной половины человечества всё же у неё есть.

"Шансы есть у всех, кроме тех, кто пишет с ошибками. Часто с девчонками из тусовки по фигурному катанию обсуждаем это по ночам", — рассказала Косторная на YouTube-канале трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной.

Фигуристка поведала, что есть поклонники, которые пишут ей едва ли не ежедневно и постоянно меняют "интонацию", что смешит фигуристку с подругами. Она также поделилась, что её идеал — мужчина адекватный, выше её ростом, "галантный и с мозгами".