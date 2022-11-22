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22 ноября, 02:27

Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления

Вильфанд: В Москве в ближайшие дни начнутся скачки атмосферного давления

Во вторник в Москве ожидается понижение атмосферного давление, а в пятницу наоборот — его резкий рост до показателя в 756 мм ртутного столба. Норма же — 748 мм. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник и среду атмосферное давление ожидается существенно ниже нормы. По сравнению с понедельником оно понизится примерно на 10 мм ртутного столба. А в пятницу и субботу оно начнёт резко повышаться — на 15-18 мм ртутного столба по сравнению со средой", — рассказал Вильфанд.

В понедельник атмосферное давление в столице находилось на уровне 751 мм ртутного столба, во вторник и в среду днём поднимется до 742 мм рт. ст, в четверг — 750 мм рт. ст., в пятницу — 756 мм рт. ст., в субботу — 760 мм рт. ст.

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Сегодня же днём, как рассказывал Лайф, в Москве и Московской области ожидается ледяной дождь. Согласно прогнозам, он будет идти примерно до обеда.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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