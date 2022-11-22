Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления
Вильфанд: В Москве в ближайшие дни начнутся скачки атмосферного давления
Во вторник в Москве ожидается понижение атмосферного давление, а в пятницу наоборот — его резкий рост до показателя в 756 мм ртутного столба. Норма же — 748 мм. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Во вторник и среду атмосферное давление ожидается существенно ниже нормы. По сравнению с понедельником оно понизится примерно на 10 мм ртутного столба. А в пятницу и субботу оно начнёт резко повышаться — на 15-18 мм ртутного столба по сравнению со средой", — рассказал Вильфанд.
В понедельник атмосферное давление в столице находилось на уровне 751 мм ртутного столба, во вторник и в среду днём поднимется до 742 мм рт. ст, в четверг — 750 мм рт. ст., в пятницу — 756 мм рт. ст., в субботу — 760 мм рт. ст.
Сегодня же днём, как рассказывал Лайф, в Москве и Московской области ожидается ледяной дождь. Согласно прогнозам, он будет идти примерно до обеда.
Freepik