Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления

Во вторник в Москве ожидается понижение атмосферного давление, а в пятницу наоборот — его резкий рост до показателя в 756 мм ртутного столба. Норма же — 748 мм. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник и среду атмосферное давление ожидается существенно ниже нормы. По сравнению с понедельником оно понизится примерно на 10 мм ртутного столба. А в пятницу и субботу оно начнёт резко повышаться — на 15-18 мм ртутного столба по сравнению со средой", — рассказал Вильфанд.

В понедельник атмосферное давление в столице находилось на уровне 751 мм ртутного столба, во вторник и в среду днём поднимется до 742 мм рт. ст, в четверг — 750 мм рт. ст., в пятницу — 756 мм рт. ст., в субботу — 760 мм рт. ст.