Адмирал НАТО указал на проблемы альянса с ответом на "угрозу" России

НАТО не в состоянии отреагировать должным образом на "угрозу" со стороны России в любом месте вдоль границ стран блока. Такие слова председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра приводит Reuters.

"В очень многих странах — не только на восточном фланге — существуют недостатки в инфраструктуре", — заявил Бауэр.

Бывший главнокомандующий Армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес рассказал агентству, что в случае переброски тяжёлой техники из-за океана возникнут проблемы из-за низкой пропускной способности европейских железных дорог и разницы в ширине колеи. Военачальник указал также на недостаток информации о маршрутах и мостах, а ещё на "парализующую" бюрократию.

"У нас недостаточно транспортных мощностей или инфраструктуры, позволяющей быстро перемещать силы НАТО по Европе", — отметил Ходжес.