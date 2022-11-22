Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 03:00

Адмирал НАТО указал на проблемы альянса с ответом на "угрозу" России

Адмирал Бауэр заявил о неготовности НАТО ответить на "угрозу" России

НАТО не в состоянии отреагировать должным образом на "угрозу" со стороны России в любом месте вдоль границ стран блока. Такие слова председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра приводит Reuters.

"В очень многих странах — не только на восточном фланге — существуют недостатки в инфраструктуре", — заявил Бауэр.

Бывший главнокомандующий Армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес рассказал агентству, что в случае переброски тяжёлой техники из-за океана возникнут проблемы из-за низкой пропускной способности европейских железных дорог и разницы в ширине колеи. Военачальник указал также на недостаток информации о маршрутах и мостах, а ещё на "парализующую" бюрократию.

"У нас недостаточно транспортных мощностей или инфраструктуры, позволяющей быстро перемещать силы НАТО по Европе", — отметил Ходжес.

Шольц призвал избегать эскалации между Россией и НАТО

Шольц призвал избегать эскалации между Россией и НАТО

Ранее Лайф писал, что Украина своим поведением вызвала разочарование и возмущение в НАТО. После реакции Киева на инцидент с падением ракеты в Польше Соединённые Штаты и их союзники пересматривают отношение к Украине. Об этом пишет National Interest.

Обложка ©

Flickr / NATO

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров