Ещё над одной крупнейшей криптовалютной биржей сгустились тучи

Криптовалютная биржа Genesis переживает трудности с ликвидностью на фоне краха криптобиржи FTX и может в скором времени тоже объявить о банкротстве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

Genesis предоставляла займы FTX, которую постигла печальная участь.Теперь она находится в поиске инвесторов, так как нуждается примерно в 1 млрд долларов. Правда, в компании официально по этому поводу ничего не сообщили. Как стало известно Bloomberg, Genesis на данном этапе ведёт переговоры с другой криптобиржей — Binance, представители которой также воздержались от комментариев на этот счёт.