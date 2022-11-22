Россия призвала Турцию к "определённой сдержанности" в Сирии
Лаврентьев: Россия призывает турецких партнёров к сдержанности
Россия призывает Турцию к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.
"Мы, конечно, будем призывать наших турецких коллег к определённой сдержанности с тем, чтобы не допустить эскалации напряжённости, причём эскалации напряжённости не только на севере, но и на всей территории Сирии", — сказал он журналистам перед началом международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате.
Как отметил Лаврентьев, Москва считает, что можно по курдскому вопросу, ситуации вокруг Сирии и Турции "попытаться найти какое-то верное решение".
Напомним, в последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). Так, под огонь попал приграничный город Кобани в Сирии. По данным СМИ, это стало ответом на произошедший в Стамбуле теракт, в котором Анкара подозревает РПК.
ТАСС \ EPA \ YOUSSEF BADAWI