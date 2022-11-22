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22 ноября, 03:27

Россия призвала Турцию к "определённой сдержанности" в Сирии

Лаврентьев: Россия призывает турецких партнёров к сдержанности

Россия призывает Турцию к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Мы, конечно, будем призывать наших турецких коллег к определённой сдержанности с тем, чтобы не допустить эскалации напряжённости, причём эскалации напряжённости не только на севере, но и на всей территории Сирии", — сказал он журналистам перед началом международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате.

Как отметил Лаврентьев, Москва считает, что можно по курдскому вопросу, ситуации вокруг Сирии и Турции "попытаться найти какое-то верное решение".

Турция отчиталась о результатах ударов по Сирии и Ираку

Турция отчиталась о результатах ударов по Сирии и Ираку

Напомним, в последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). Так, под огонь попал приграничный город Кобани в Сирии. По данным СМИ, это стало ответом на произошедший в Стамбуле теракт, в котором Анкара подозревает РПК.

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ТАСС \ EPA \ YOUSSEF BADAWI

Андрей Григорьев

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