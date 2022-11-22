Россия призвала Турцию к "определённой сдержанности" в Сирии

Россия призывает Турцию к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Мы, конечно, будем призывать наших турецких коллег к определённой сдержанности с тем, чтобы не допустить эскалации напряжённости, причём эскалации напряжённости не только на севере, но и на всей территории Сирии", — сказал он журналистам перед началом международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате.

Как отметил Лаврентьев, Москва считает, что можно по курдскому вопросу, ситуации вокруг Сирии и Турции "попытаться найти какое-то верное решение".