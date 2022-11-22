Конфликт на Украине рассорил Францию и Германию

Украинский конфликт обнажил серьёзные стратегические разногласия между Германией и Францией, накалив их отношения. Об этом пишет обозреватель издания Foreign Policy Каролин де Грюйтер.

"Почему немецкая сторона начала предпринимать самостоятельные действия после многих лет игнорирования многочисленных европейских предложений Макрона? Почему Шольц отправился в Китай один? Почему ФРГ заказала в этом году американские истребители F-35, а не французские Rafale? Тот факт, что Германия внезапно выступает с односторонними инициативами без координации с Францией, нарушает хрупкое равновесие между Парижем и Берлином", — написала де Грюйтер.

По её словам, в Европе в последние годы имело место "разделение труда", устраивавшее обе страны: Германия занималась экономикой, а Франция — геополитикой. Однако конфликт на Украине обострил шаткие отношения между странами. К тому же у Германии модель экономического роста находится под угрозой на фоне противороссийских санкций и резкого сокращения поставок энергоресурсов. Журналист отметила, что впервые за многие годы основной европейский экономический субъект импортирует больше, чем экспортирует.

Также, по мнению эксперта, Германия сильно обеспокоена тем, что безопасность теперь обеспечивает НАТО, а не Франция. Она подчеркнула, что Макрон хоть и обладает любопытными идеями о стратегической автономии Европы, но плохо представляет, кто возьмётся за реализацию этих идей. Обозреватель также сослалась на статью французского экономиста Жака Аттали о том, что разногласие стратегических интересов этих стран делает возможной войну между ними.