Посольство РФ: США укрепляют чувство безнаказанности украинских неонацистов
Посольство РФ осудило реакцию США на расстрел российских пленных на Украине
Покрывая преступления Киева, власти Соединённых Штатов способствуют вседозволенности неонацистов на Украине. Об этом говорится в комментарии российского посольства в США. Так, дипломаты подчёркивают, что недавний расстрел российских военнопленных на Украине является грубейшим нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.
"Вновь подчёркиваем: украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Киевский режим до сих пор не понёс наказание за свои преступления", — говорится в Telegram-канале посольства.
Там указали на то, что Вашингтон и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют действия Киева. Дипломаты констатируют, что США, "покрывая безумства украинских бандитов, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине".
Ранее в некоторых телеграм-каналах распространилось видео, на котором представители Вооружённых сил Украины расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого преступления.
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