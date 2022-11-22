Посольство РФ: США укрепляют чувство безнаказанности украинских неонацистов

Покрывая преступления Киева, власти Соединённых Штатов способствуют вседозволенности неонацистов на Украине. Об этом говорится в комментарии российского посольства в США. Так, дипломаты подчёркивают, что недавний расстрел российских военнопленных на Украине является грубейшим нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

"Вновь подчёркиваем: украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Киевский режим до сих пор не понёс наказание за свои преступления", — говорится в Telegram-канале посольства.

Там указали на то, что Вашингтон и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют действия Киева. Дипломаты констатируют, что США, "покрывая безумства украинских бандитов, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине".