Косачев обрушился с критикой на генсека НАТО, призывавшего к военной помощи Украине
Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, как и прочим одержимым западным политикам, пришло время осознать, что стремиться к миру и поставлять оружие в Незалежную — это действия, которые исключают друг друга. Об этом написал в своём Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание ещё больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры", — высказался Косачев.
По его мнению, в словах Столтенберга прослеживается явная несостыковка, так как получается, будто чем больше погибнет людей, тем ближе мирное решение. Косачев также подчеркнул, что интересы и цели Украины и НАТО совершенно не идентичны. По его мнению, Зеленскому важно вовлечь НАТО в конфликт через немедленное членство Незалежной в альянсе, создание бесполётной зоны и так далее. Косачев задался вопросом, в какой мере люди на Западе давали мандат Брюсселю на втягивание их в конфликт с ядерной державой.
Ранее Лайф писал, что НАТО планирует нарастить военные поставки ради "приемлемого мирного соглашения" для Киева. При этом генсек организации уверен, что любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров.
ТАСС / Карпухин Сергей