Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, как и прочим одержимым западным политикам, пришло время осознать, что стремиться к миру и поставлять оружие в Незалежную — это действия, которые исключают друг друга. Об этом написал в своём Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание ещё больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры", — высказался Косачев.

По его мнению, в словах Столтенберга прослеживается явная несостыковка, так как получается, будто чем больше погибнет людей, тем ближе мирное решение. Косачев также подчеркнул, что интересы и цели Украины и НАТО совершенно не идентичны. По его мнению, Зеленскому важно вовлечь НАТО в конфликт через немедленное членство Незалежной в альянсе, создание бесполётной зоны и так далее. Косачев задался вопросом, в какой мере люди на Западе давали мандат Брюсселю на втягивание их в конфликт с ядерной державой.