США становятся стороной конфликта на Украине и тем самым загоняют в тупик свои отношения с Россией. Об этом заявили в Посольстве РФ в Америке.

"Мы неоднократно говорили, что через поставки вооружений Киеву, обучение боевому искусству преступников и наёмников, передачу развединформации Соединённые Штаты превращаются в сторону конфликта. Загоняют российско-американские отношения в тупик", — сказано в Telegram-канале российского диппредставительства.

В том числе в посольстве напомнили, что США и коллективный Запад не критикуют украинские власти, которые должны понести наказание за свои преступления, включая убийство Дарьи Дугиной, удары по следственному изолятору в Еленовке и вокзалу в Краматорске, обстрелы спальных районов Донецка, трагедию 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.