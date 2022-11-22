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22 ноября, 04:48

Посольство РФ: США действиями по Украине загоняют в тупик отношения с Россией

США становятся стороной конфликта на Украине и тем самым загоняют в тупик свои отношения с Россией. Об этом заявили в Посольстве РФ в Америке.

"Мы неоднократно говорили, что через поставки вооружений Киеву, обучение боевому искусству преступников и наёмников, передачу развединформации Соединённые Штаты превращаются в сторону конфликта. Загоняют российско-американские отношения в тупик", — сказано в Telegram-канале российского диппредставительства.

В том числе в посольстве напомнили, что США и коллективный Запад не критикуют украинские власти, которые должны понести наказание за свои преступления, включая убийство Дарьи Дугиной, удары по следственному изолятору в Еленовке и вокзалу в Краматорске, обстрелы спальных районов Донецка, трагедию 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

В Кремле не ждут улучшения отношений с США после выборов в Конгресс

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Ранее в Бундестаге назвали главную ошибку США по отношению к России. Штаты сознательно разожгли конфликт на Украине ради собственной цели — "сделать Америку снова великой", считает германский парламентарий.

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Flickr / soldiersmediacenter

Анатолий Симоненко

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