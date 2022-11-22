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22 ноября, 05:09

В Чехии указали на слабое место ВСУ

iDNES: ВСУ потеряли инициативу из-за дефицита ракет и боеприпасов к артиллерии

Украинские войска потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов оружия, заявил сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш.

"Причина — в большой усталости войск, а также нехватке оружия и боеприпасов", — сказал он в интервью iDNES, уточнив, что прежде всего речь идёт об артиллерийских и ракетных припасах.

По словам Петраша, Киев израсходовал слишком много оружия и материальных средств за последние месяцы и сейчас Украина ждёт их в виде помощи из-за рубежа.

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Ранее Лайф писал, что поставляемое Киеву оружие может попасть в руки террористов. Такие мысли озвучил глава британского Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар.

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Twitter / Генеральний штаб ЗСУ

Артур Лапсаков

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