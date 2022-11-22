В Чехии указали на слабое место ВСУ

Украинские войска потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов оружия, заявил сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш.

"Причина — в большой усталости войск, а также нехватке оружия и боеприпасов", — сказал он в интервью iDNES, уточнив, что прежде всего речь идёт об артиллерийских и ракетных припасах.

По словам Петраша, Киев израсходовал слишком много оружия и материальных средств за последние месяцы и сейчас Украина ждёт их в виде помощи из-за рубежа.