В Чехии указали на слабое место ВСУ
iDNES: ВСУ потеряли инициативу из-за дефицита ракет и боеприпасов к артиллерии
Украинские войска потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов оружия, заявил сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш.
"Причина — в большой усталости войск, а также нехватке оружия и боеприпасов", — сказал он в интервью iDNES, уточнив, что прежде всего речь идёт об артиллерийских и ракетных припасах.
По словам Петраша, Киев израсходовал слишком много оружия и материальных средств за последние месяцы и сейчас Украина ждёт их в виде помощи из-за рубежа.
Ранее Лайф писал, что поставляемое Киеву оружие может попасть в руки террористов. Такие мысли озвучил глава британского Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар.
Twitter / Генеральний штаб ЗСУ