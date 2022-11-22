Грядёт скандал: Орбан своим шарфом посягнул на территорию Украины
Орбан появился на публике в шарфе с изображением карты "Великой Венгрии"
Орбан в шарфе с картой "Великой Венгрии". Фото © Telegram / Sputnik Moldova
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на публике в шарфе с принтом карты "Великой Венгрии". В её состав на изображении включены части Румынии и Украины — окрашены в цвета венгерского флага.
Виктор Орбан в шарфе с изображением "Великой Венгрии". Видео @ Telegram / Sputnik Moldova
Видео с таким провокационным аксессуаром появилось на странице самого Орбана в соцсетях. Этот шарф премьеру Венгрии достался от футбольного болельщика. Надев предмет гардероба, премьер отправился пообщаться со спортсменами.
Как сообщал Лайф, ранее Орбан заявил, что Европа всё сильнее втягивается в украинский конфликт. На саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде он напомнил, что сначала в ЕС решили поставлять Киеву нелетальное оружие, затем — летальное.