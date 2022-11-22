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22 ноября, 05:07

Грядёт скандал: Орбан своим шарфом посягнул на территорию Украины

Орбан появился на публике в шарфе с изображением карты "Великой Венгрии"

<p>Орбан в шарфе с картой "Великой Венгрии". Фото © Telegram / <a href="https://t.me/rusputnikmd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnik Moldova</a></p>

Орбан в шарфе с картой "Великой Венгрии". Фото © Telegram / Sputnik Moldova

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на публике в шарфе с принтом карты "Великой Венгрии". В её состав на изображении включены части Румынии и Украины — окрашены в цвета венгерского флага.

Виктор Орбан в шарфе с изображением "Великой Венгрии". Видео @ Telegram / Sputnik Moldova

Видео с таким провокационным аксессуаром появилось на странице самого Орбана в соцсетях. Этот шарф премьеру Венгрии достался от футбольного болельщика. Надев предмет гардероба, премьер отправился пообщаться со спортсменами.

Орбан призвал не давать Украине общеевропейский кредит

Орбан призвал не давать Украине общеевропейский кредит

Как сообщал Лайф, ранее Орбан заявил, что Европа всё сильнее втягивается в украинский конфликт. На саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде он напомнил, что сначала в ЕС решили поставлять Киеву нелетальное оружие, затем — летальное.

Анатолий Симоненко

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