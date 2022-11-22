Грядёт скандал: Орбан своим шарфом посягнул на территорию Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на публике в шарфе с принтом карты "Великой Венгрии". В её состав на изображении включены части Румынии и Украины — окрашены в цвета венгерского флага.

Виктор Орбан в шарфе с изображением "Великой Венгрии". Видео @ Telegram / Sputnik Moldova

Видео с таким провокационным аксессуаром появилось на странице самого Орбана в соцсетях. Этот шарф премьеру Венгрии достался от футбольного болельщика. Надев предмет гардероба, премьер отправился пообщаться со спортсменами.