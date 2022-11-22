Роспотребнадзор сообщил о стабилизации эпидпроцесса по коронавирусу

В России наблюдается стабилизация эпидемического процесса по коронавирусу, заражений вариантами BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер" за неделю не зафиксировано. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время наблюдается стабилизация эпидемического процесса по CoViD-19. Всего зарегистрирован 36 361 случай заболевания CoViD-19 [за прошедшую неделю]", — сказано в записи.

По данным ведомства, показатель заболеваемости составил 24,78 на 100 тысяч населения, из чего следует, что прирост — 0,3% в сравнении с неделей ранее. При этом новых случаев заражения вариантами "омикрона" BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер" не зафиксировано. Около 97% составляет доля линий BA.4 и BA.5, а к линии ВА.2 отнесено 3%.