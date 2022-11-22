Пациент всегда прав: Врачей обязали доказывать, что они не совершали ошибок Как получить компенсацию за моральный вред, причинённый работниками поликлиники или больницы. 22 ноября, 01:40 Обложка © Агентство городских новостей "Москва"

По данным Минздрава, ежегодно из-за врачебных ошибок возникают осложнения более чем у 70 000 пациентов. Эксперты отмечают, что количество конфликтных ситуаций между пациентами и медиками по поводу морального вреда вследствие некачественного лечения в последние годы только ростёт. В связи с этим Верховный суд РФ разъяснил, почему в случае судебного разбирательства именно медучреждения обязаны доказывать правильность действий своих сотрудников и отсутствие их вины за наступление неблагоприятных последствий. А ещё высокая судебная инстанция указала, какие именно обстоятельства должен доказывать недовольный своим лечением пациент. Такое упорядочение должно помочь гражданам отстаивать свои права. Теперь достаточно принять во внимание несколько аспектов, чтобы жалоба или иск были удовлетворены.

Компенсация не только пациенту, но и родственникам

— Важнейшее разъяснение Верховного суда РФ — это обозначение некоего перечня внешних выражений того, что человеку действительно был причинён моральный вред. Ведь сегодня главная проблема подобного рода разбирательств в том, что ответчик не отрицает само событие, но по-своему трактует его последствия, — пояснил заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Раньше для доказательства моральных страданий даже суды требовали некие справки с конкретными выводами. Теперь для обоснования морального вреда такие бумаги не нужны, россиянину достаточно предоставить информацию о факте своих страданий, а всё остальное должны объяснять медики.

По мнению Верховного суда РФ, моральный вред может быть причинён не только самому пациенту, но и его родственникам. То есть, если кто-либо испытывает переживания по поводу неверного диагноза (своего или родственника) или в связи с наблюдением за страданиями родственника, а также считает, что близкого человека можно было спасти при оказании ему надлежащей медицинской помощи, он вправе требовать компенсацию. Кроме того, моральный вред может быть выражен в заболевании, перенесённом в результате нравственных страданий в связи с утратой родственника из-за некачественного оказания медпомощи.

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Кто и что должен доказывать

Верховный суд РФ указывает, что в случае спора пациента либо его родственников с медицинской организацией бремя доказывания распределяется так. Гражданин доказывает только факт страданий, для этого подходят не только документы, но и, например, свидетельские показания. А медучреждение должно доказать правильность своих действий, отсутствие вины в причинении вреда здоровью и морального вреда при оказании медицинской помощи.

Таким образом, в случае возникновения конфликта поликлиника или больница должны будут доказать, что:

во-первых, при оказании медицинской помощи медиками были приняты все необходимые и возможные меры для своевременного и квалифицированного обследования в целях установления правильного диагноза;

во-вторых, организация диагностики и лечебного процесса медсотрудниками полностью соответствовала принятым в РФ стандартам медпомощи и не нарушала отдельные регламенты ;

в-третьих, при наличии дефектов оказания медпомощи установленные ситуации не привели к нарушениям прав граждан в сфере охраны здоровья.

Кроме того, медицинской организации придётся обосновывать правильность всех медицинских вмешательств, сроков и порядков назначения обследований, правильность диагноза, назначения лекарственных препаратов и т.д.

Естественно, у гражданина, претендующего на компенсацию морального вреда, могут возникнуть вопросы по поводу компетенции медперсонала. Поэтому медучреждение должно будет доказать, что квалификация врачей соответствовала их функционалу, а организация лечебного процесса позволяла оказать пациенту необходимую и своевременную помощь, исключая при этом неблагоприятный исход.

На что может рассчитывать пострадавший

По закону если клиника или частнопрактикующий медработник причинили вред, то они обязаны его возместить в полном объёме. Однако по факту возместить потерянное здоровье сложно, а это значит, что речь идёт о материальной компенсации. В зависимости от тяжести последствий врачебной ошибки возможна гражданская или уголовная ответственность. Только при гражданском процессе ответчиком выступает лечебное учреждение, при уголовном — конкретное физическое лицо, виновное в причинении вреда.

И в том и в другом случае пострадавший имеет право на компенсацию утраченного заработка, а также всех понесённых расходов, связанных с лечением, включая покупку лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии и т.д. И дополнительно к этому сам пострадавший и его родственники имеют право на компенсацию морального вреда.

Эксперты отмечают, что на практике размеры компенсации морального вреда начали постепенно расти, но многое зависит от правильности заявления позиции по отношению к событию и наличия подтверждения ошибки врачей.

— Любые страдания, которые претерпел человек в связи с неправомерными действиями, подлежат компенсации, — пояснила юрист-правозащитник Надежда Анфимова. — Если тяжёлое состояние родственника или переносимая им боль оказывают психологическое давление на здорового человека, это тоже повод обратиться за компенсацией морального вреда. Но потребуется доказать его наличие в связи с некачественным оказанием медуслуги. Есть надежда, что разъяснения Верховного суда РФ сделают этот процесс проще.

Фото © Shutterstock Приходилось ли вам требовать компенсацию от медучреждений? 0 Да, правду пришлось искать в суде Проблемы были, но всё решилось переговорами Нет, считаю, что получить такую компенсацию очень сложно

Авторы Максим Греков