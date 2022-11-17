За долги усопшего банк может заставить платить его родственников Если человек скончался — это ещё не повод не возвращать кредит. Банки знают способы, как получить деньги от его родственников, даже если должник не оформлял наследство. 17 ноября, 01:40 3703 3703 Обложка © Shutterstock

Департамент налоговой политики Минфина России выпустил разъяснение, которое может осложнить жизнь россиянам. Согласно документу Минфина, смерть заёмщика не является основанием для признания его задолженности безнадежной. А это значит, для банков появился риск, что если россиянин, взявший в долг деньги, умрёт, то кредитному учреждению придется искать, с кого взыскивать выданную сумму и проценты. Ведь просто списать убытки без уплаты налогов банк не сможет, и, как выясняется, страхование эту проблему полностью не решает.

По логике Минфина, смерть должника не прекращает кредитные обязательства, так как по всем долгам просто должны расплатиться наследники. Понятно, что такая трактовка не устраивает многих российских граждан, ведь в ряде случаев получаемое ими в наследство имущество может не стоить тех денег, которые придётся потратить на решение долговых проблем. Тем более что банки уже придумали способ, как заставить родственников умершего гасить чужие долги даже в тех случаях, когда наследство официально оформлено не было.

Наследство по факту

Весной нынешнего года ростовчанин Александр узнал о смерти своего дяди, который проживал в Москве. Возможное наследство состояло из однокомнатной квартиры в старой пятиэтажке, но она была в залоге у банка по кредиту, выданному на цели приобретения земельного участка. Александр выяснил, что его дядя на самом деле потратил выданные банком деньги на своё лечение и к моменту смерти заёмщика сумма долга была около 10 миллионов рублей. Нанятый ростовчанином оценщик дал заключение, что дядина квартира может быть продана максимум за 7 миллионов рублей. Поэтому Александр решил в наследство не вступать. Об этом он сказал менеджеру банка, в котором числился кредит его дяди. Пока ростовчанин улаживал дела с несостоявшимся наследством, он чуть более месяца жил в дядиной квартире, но после, оставив от неё ключи соседям, вернулся в свой родной город, где через месяц получил повестку в суд от банка. В исковом заявлении было указано, что Александр, проживая в Москве в квартире умершего, тем самым пользовался его имуществом без официального оформления. То есть, по мнению банка, в силу части 2 статьи 1153 Гражданского кодекса молодой человек фактически принял наследство. А значит, обязан выплачивать долги своего дяди. И суд, приняв во внимание показания соседей, иск банка удовлетворил. Так Александр стал владельцем дядиной квартиры и плательщиком по его кредиту.

Работа нотариальной конторы. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

— Ситуация Александра двоякая, и возникла она из-за правовой неграмотности, которой воспользовался банк, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Если молодой человек на самом деле не желал становится наследником, то ему следовало обратиться к нотариусу с заявлением об отказе от наследства. Но даже если бы он официально вступил в наследственные права, то погасить банку он должен был только сумму в пределах стоимости наследства и ни рубля больше. Конечно кредитное учреждение, скорее всего, оспаривало бы оценку квартиры, выполненную по заказу Александра. Но это вопрос переговоров, которые с большой вероятностью закончились бы уменьшением остатка долга.

А как же страховка?

Многие граждане безоговорочно оформляют страховку по каждому кредиту, потому что банковский работник обещает, мол, в случае чего — наследники не будут иметь никаких проблем, так как остаток долга погасят страховые выплаты. Но на самом деле выплаты гарантированы не всегда.

— Не каждая смерть может быть признана страховым случаем, — пояснила заместитель генерального директора страховой компании "Пари" Ирина Двойникова. — Даже если у умершего заёмщика имеется договор страхования, но он нарушил его условия либо правила страхования, то выплаты возмещения может и не быть.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По словам эксперта, такая ситуация может возникнуть, если: застрахованное лицо скрыло от страховой данные о своей болезни, которая могла повлиять на печальный итог, либо если застрахованный находился в состоянии алкогольного опьянения и в это время произошел случай, приведший к его смерти.

Ростовчанин Александр рассказал Лайфу, что в тот момент, когда его дядя оформлял кредит, подтверждения онкологического диагноза ещё не было. Пожилой мужчина рассчитывал купить на заёмные средства земельный участок и построить дом, продажа которого позволила бы покрыть все долги с прибылью. Но случилось по-другому, болезнь прогрессировала очень быстро, и деньги банка были потрачены на борьбу с недугом, которая была проиграна. Страховая компания, в которую обращался банк, а после и сам Александр, в выплате возмещения отказала, указав, что дядя нарушил страховые правила, не сообщив о выявленном у него заболевании.

Сейчас уже вынужденный наследник не совсем ликвидного имущества договорился с банком об увеличении срока кредита с одновременным уменьшением ежемесячных платежей, ведь без учёта страховки, от которой Александр отказался, в банк молодой человек ежемесячно отдаёт чуть менее половины своего дохода.

Муки выбора: принять наследство или отказаться

Эксперты напоминают, что, принимая наследство, всегда надо иметь в виду возможность наличия у наследодателя непогашенных кредитов.

Чтобы узнать, где хранится кредитная история конкретного человека, действовать надо через нотариуса, который может направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Важно помнить, что такое действие возможно, только если наследодатель уже умер. Если будет получен ответ, что на умершем числятся кредиты, то дальше нужно выбрать — стоит ли принимать наследство или отказываться.

Сотрудница нотариальной конторы. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Отказ от наследства оформляется через нотариуса в течении полугода после смерти наследодателя, но если состоялось фактическое принятие наследства (например, наследники проживали в квартире умершего), то отказываться от наследства придётся через суд.

В случае принятия наследства с долгами выплачивать их нужно только в пределах унаследованного имущества, то есть не более реальной стоимости полученного наследства.

Однако есть ряд тонких моментов:

Первое — желательно выяснить, оформлял ли умерший при получении кредита страховку. Идеально, если удастся обнаружить соответствующие документы дома у наследодателя или в его электронной почте. В случае когда ничего не найдено, придётся обращаться в банк-кредитор. Банк, скорее всего, запросит свидетельство о смерти, и вот для чего — если страховка упоминается в договоре и покрывает банковские риски, то кредитное учреждение информацию предоставит. А вот если страховка риски не покрывает либо банк уже насчитал большую неустойку за просрочку, которую страховщики явно выплачивать не будут, то кредитное учреждение может "забыть", в какой компании был застрахован его заёмщик, и начать подготовку к истребованию долга с наследников.

Второе — в тех случаях, когда от банка получить ответ о наличии страховки не удалось, снова может пригодиться нотариус. Он может посмотреть, были ли в кредитной истории запросы от страховых компаний. Если такая информация есть, то, возможно, удастся вычислить ту компанию, где была оформлена страховка, но к предполагаемым страховщикам придётся обращаться лично.

Третье — если данные о возможной страховке наследодателя установить не удалось, следует готовиться к разбирательству с банком-кредитором, который будет настаивать, чтобы наследник продолжил выплачивать долг на тех же условиях, что записаны в кредитном договоре. Если всё наследство того стоит, имеет смысл договариваться с банком о льготных выплатах, например, в рассрочку или с меньшей суммой ежемесячного платежа.

Авторы Максим Греков