Русские хакеры Xaknet взломали сайт Минфина Украины, заполучив более миллиона документов

Российские хакеры из группировки Xaknet взломали Министерство финансов Украины. За несколько месяцев они получили доступ к более чем миллиону документов.

"Шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали, как всё устроено, попутно выкачивая документы", — сказано в записи в телеграм-канале группировки.

Среди полученных файлов различные документы из электронных почтовых ящиков "чиновников всех мастей", уточнили хакеры, пообещав предоставить данные сначала средствам массовой информации, а затем выложить документы в публичный доступ.