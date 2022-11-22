Русские хакеры Xaknet взломали сайт Минфина Украины, заполучив более миллиона документов
Российские хакеры из группировки Xaknet взломали Министерство финансов Украины. За несколько месяцев они получили доступ к более чем миллиону документов.
"Шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали, как всё устроено, попутно выкачивая документы", — сказано в записи в телеграм-канале группировки.
Среди полученных файлов различные документы из электронных почтовых ящиков "чиновников всех мастей", уточнили хакеры, пообещав предоставить данные сначала средствам массовой информации, а затем выложить документы в публичный доступ.
Ранее Лайф писал, что русские хакеры Killnet атаковали сайты разведок сразу пяти стран. Пострадали Болгария, Эстония, Польша, Румыния и Молдавия. В группировке подтвердили, что имеют отношение к взломам.
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