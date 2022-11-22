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22 ноября, 06:59

Русские хакеры Xaknet взломали сайт Минфина Украины, заполучив более миллиона документов

Российские хакеры из группировки Xaknet взломали Министерство финансов Украины. За несколько месяцев они получили доступ к более чем миллиону документов.

"Шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали, как всё устроено, попутно выкачивая документы", — сказано в записи в телеграм-канале группировки.

Среди полученных файлов различные документы из электронных почтовых ящиков "чиновников всех мастей", уточнили хакеры, пообещав предоставить данные сначала средствам массовой информации, а затем выложить документы в публичный доступ.

Хакеры Killnet обрушили сайт Белого дома

Хакеры Killnet обрушили сайт Белого дома

Ранее Лайф писал, что русские хакеры Killnet атаковали сайты разведок сразу пяти стран. Пострадали Болгария, Эстония, Польша, Румыния и Молдавия. В группировке подтвердили, что имеют отношение к взломам.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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