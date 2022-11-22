Агентство AP уволило автора фейка о падении российских ракет в Польше

Журналист западного агентства Associated Press, который опубликовал материал о падении "российских ракет" в польском Пшеводуве, остался без работы. Об этом пишет портал The Daily Beast .

Вторым автором, который участвовал в составлении материала для публикации, был Джон Лестер. Он продолжил работу в агентстве. Утверждается, что в статье журналисты ссылались на некоего "высокопоставленного сотрудника разведки США". Позже материал был удалён с сайта, а вместо него была опубликована заметка, где редакция агентства объяснила, что источник был неверен.