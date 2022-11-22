Агентство AP уволило автора фейка о падении российских ракет в Польше
Associated Press уволило журналиста, написавшего статью о "российских ракетах" в Польше
Кадр с места происшествия, где упали ракеты в Польше. Обложка © Zet
Журналист западного агентства Associated Press, который опубликовал материал о падении "российских ракет" в польском Пшеводуве, остался без работы. Об этом пишет портал The Daily Beast.
"В понедельник агентство AP уволило Джеймса Лапорту, репортёра-расследователя, ответственного за эту историю", — говорится в статье.
Вторым автором, который участвовал в составлении материала для публикации, был Джон Лестер. Он продолжил работу в агентстве. Утверждается, что в статье журналисты ссылались на некоего "высокопоставленного сотрудника разведки США". Позже материал был удалён с сайта, а вместо него была опубликована заметка, где редакция агентства объяснила, что источник был неверен.
Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. Кроме того, Анджей Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.