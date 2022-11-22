Российской этно-группе Otyken отказали в выступлении на церемонии открытия ЧМ-2022
Российская музыкальная этно-группа Otyken должна была выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре, однако их выступление было отменено. Об этом в видеосообщении рассказали участники коллектива.
"Нас пригласили. Но, к сожалению, европейский спорткомитет запретил российским артистам, спортсменам, футболистам быть там, на чемпионате мира по футболу", — сказали музыканты.
Ранее Лайф рассказывал, что в Budweiser решили подарить всё не проданное в Катаре пиво победителю ЧМ-2022. Это произошло из-за того, что ФИФА запретила продажу пива на стадионах ЧМ после соответствующих рекомендаций от властей страны.
VK / OTYKEN