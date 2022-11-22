Президент Польши признался пранкерам Вовану и Лексусу, что не хочет войны с Россией

Президент Польши Анджей Дуда признался, что в ситуации с падением ракеты на территорию страны ему меньше всего нужна война с Россией. По крайней мере, об этом Дуда заявил пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус).

Разговор президента Польши Анджея Дуды с пранкерами Вованом и Лексусом. Видео © vk.com/Пранкеры Вован и Лексус

Новым "героем" авторской программы "Шоу ВиЛ" стал Анджей Дуда. Пранкеры дозвонились ему от имени французского коллеги Эмманюэля Макрона 15 ноября, в день инцидента с ракетой в Пшеводуве. Президент Польши уже тогда заявил, что не знает, чей именно снаряд упал на территорию его страны.

Он также сообщил "Макрону", что провёл переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом США Джо Байденом. Последний в разговоре с Дудой не выдвинул обвинения против России и обещал направить американских экспертов для помощи в расследовании. А вот у президента Украины совсем другая позиция, признал Дуда.

"Да, Владимир (Зеленский. — Прим. Лайфа) обвиняет русских. Говорит, они полностью уверены, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может", — добавил глава Польши.

При этом Дуда поддержал "Макрона" в высказанных сомнениях о том, что подобные заявления Зеленского могут быть связаны с его желанием получить больше западного вооружения.