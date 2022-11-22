Президент Польши признался пранкерам Вовану и Лексусу, что не хочет войны с Россией
Президент Польши Анджей Дуда признался, что в ситуации с падением ракеты на территорию страны ему меньше всего нужна война с Россией. По крайней мере, об этом Дуда заявил пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус).
Разговор президента Польши Анджея Дуды с пранкерами Вованом и Лексусом. Видео © vk.com/Пранкеры Вован и Лексус
Новым "героем" авторской программы "Шоу ВиЛ" стал Анджей Дуда. Пранкеры дозвонились ему от имени французского коллеги Эмманюэля Макрона 15 ноября, в день инцидента с ракетой в Пшеводуве. Президент Польши уже тогда заявил, что не знает, чей именно снаряд упал на территорию его страны.
Он также сообщил "Макрону", что провёл переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом США Джо Байденом. Последний в разговоре с Дудой не выдвинул обвинения против России и обещал направить американских экспертов для помощи в расследовании. А вот у президента Украины совсем другая позиция, признал Дуда.
"Да, Владимир (Зеленский. — Прим. Лайфа) обвиняет русских. Говорит, они полностью уверены, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может", — добавил глава Польши.
При этом Дуда поддержал "Макрона" в высказанных сомнениях о том, что подобные заявления Зеленского могут быть связаны с его желанием получить больше западного вооружения.
"Поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне. Эмманюэль, думаете, мне война с Россией нужна? Нет. Поверьте, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте. Крайне осторожен", — подчеркнул президент Польши.
Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Кроме того, Анджей Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.
president.pl / KPRP / Grzegorz Jakubowski