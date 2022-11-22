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Регион
Опубликовано 22 ноября 2022, 07:36
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Российские войска продвигаются в направлении Павловки и Угледара

Глава ДНР Пушилин заявил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях

Российские войска добились определённых успехов на Павловском и Угледарском направлениях. Об этом сообщил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Направление Павловки и Угледара: всё равно продолжается движение и здесь мы видим определённые успехи", — сказал он.

Появилось видео уничтожения бойцов ВСУ в Павловке батальоном ДНР "Каскад"
Появилось видео уничтожения бойцов ВСУ в Павловке батальоном ДНР "Каскад"

Напомним, что на прошлой неделе российские войска взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в Донецкой Народной Республике. Сообщалось, что активными действиями российских подразделений были пресечены три атаки ВСУ, пытавшихся наступать силами до трёх ротных тактических групп из районов населённых пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка.

Ранее Пушилин рассказал, что подразделения Российской армии продвигаются по всей линии фронта, значение имеет каждый освобождённый посёлок.

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vk.com / Министерство обороны РФ / Рафаэль Бершацкий

Алексей Берковиц
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