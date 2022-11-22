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22 ноября, 12:43

"Кое-кто недовольный сидит": Сергей Лазарев отругал детей из-за гаджетов

Сергей Лазарев забрал у детей гаджеты, обменяв их на кроссворды

Российский певец Сергей Лазарев показал поклонникам, как он воспитывает собственных детей. Недавно артист взял недельный отпуск, чтобы немного отдохнуть и наконец-то побыть в компании сына и дочки. Однако те, судя по всему, семейным посиделкам предпочитают гаджеты. Накануне Лазарев забрал у Ани и Никиты планшеты, обменяв их на кроссворды.

Сергей Лазарев забрал у детей гаджеты, обменяв их на кроссворды. Видео © Telegram / "Звездач"

"Вместо компьютеров, айпадов и телефонов разгадывайте это, правильно. Кое-кто недовольный сидит, и это Аня", — сказал 39-летний певец в опубликованном ролике в соцсетях.

Судя по лицам Лазаревых-младших, они таким "порядкам отца" не сильно рады. При этом стоит отметить, что никто из деток не стал капризничать: оба добровольно отдали гаджеты, взяв предложенные им кроссворды.

Эти звёздные отцы оказались настоящими монстрами, ведь они бросили родных детей

Эти звёздные отцы оказались настоящими монстрами, ведь они бросили родных детей

А ранее Лайф сообщал, что звёздная мать-одиночка Дана Борисова отсудила у экс-мужа алименты на дочь в три раза больше его "заработка". Телеведущая отметила, что деньги пойдут на образование наследницы. Сейчас Полина учится в девятом классе и загружена дополнительными занятиями с репетиторами.

Обложка ©

Telegram / Сергей Лазарев

Наталья Исакова

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