Загитова заставила сердца мужчин трепетать, придя на "Ледниковый период" в платье мини без лифчика

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась новым образом, в котором снялась для шоу "Ледниковый период". Фигуристка облачилась в короткое обтягивающее платье, продемонстрировав длинные ноги и эффектное декольте. Судя по кадрам, которые Загитова опубликовала в блоге, бюстгальтера под нарядом не было — грудь оказалась стянута сеткой.

Поклонники оставили под постом Алины 640 комментариев, в основном восторженных: "Офигенно", "Вау", "Лучшая", "Кажется, это лучший образ за весь "Период")))🤣", "Писк моды", "Звезда⭐ Красавица невероятная! Платья и причёски лишь добавляют акценты❤️❤️❤️❤️". Однако нашлись и те, кто высказал "фи": "Не очень образ", "Плохо", "Что со стилистами? Им дали такую красоту — Алину, а они вечно пытаются из неё слепить что-то другое 🙈", "Слишком много грима", "Ужасно".