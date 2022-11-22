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22 ноября, 09:40

Загитова заставила сердца мужчин трепетать, придя на "Ледниковый период" в платье мини без лифчика

<p>Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала новый образ для "Ледникового периода" в стиле Барби. Обложка © <a href="https://t.me/azagitova_official/579" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / azagitova_official</a></p>

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала новый образ для "Ледникового периода" в стиле Барби. Обложка © T.me / azagitova_official

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась новым образом, в котором снялась для шоу "Ледниковый период". Фигуристка облачилась в короткое обтягивающее платье, продемонстрировав длинные ноги и эффектное декольте. Судя по кадрам, которые Загитова опубликовала в блоге, бюстгальтера под нарядом не было — грудь оказалась стянута сеткой.

"Как вам образ?" — игриво поинтересовалась спортсменка у подписчиков.

Поклонники оставили под постом Алины 640 комментариев, в основном восторженных: "Офигенно", "Вау", "Лучшая", "Кажется, это лучший образ за весь "Период")))🤣", "Писк моды", "Звезда⭐ Красавица невероятная! Платья и причёски лишь добавляют акценты❤️❤️❤️❤️". Однако нашлись и те, кто высказал "фи": "Не очень образ", "Плохо", "Что со стилистами? Им дали такую красоту — Алину, а они вечно пытаются из неё слепить что-то другое 🙈", "Слишком много грима", "Ужасно".

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Марта Белова

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