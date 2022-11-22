8 секс-игрушек, которые каждая женщина должна попробовать хотя бы раз в жизни

Какую секс-игрушку попробовать новичку? Что делать тем девушкам, кто уже пресытился вибратором-кроликом и хочет новых ярких ощущений? В беседе с Лайфом сексолог Александра Миллер рассказала о секс-гаджетах, которые каждая женщина должна иметь в прикроватной тумбочке.

Вакуумный стимулятор клитора

Вакуумный стимулятор клитора в определённых позах поможет достичь максимально яркого оргазма. Использовать такую игрушку можно как соло, так и при сексе с партнёром. Фото © Freepik

Женщины в большинстве случаев получают клиторальный оргазм, потому важно знать о таком гаджете, как вакуумный стимулятор. Например, секс-игрушка "Пингвин" в определённых позах поможет достичь максимально яркого оргазма. Это миниатюрное устройство, совмещающее вакуумную стимуляцию и волновую пульсацию, которые ласкают только клитор.

Вибратор-кролик

Вибратор-кролик на рынке секс-игрушек является мировым лидером. Его несомненное преимущество — одновременное воздействие на точку G и клитор. Фото © Freepik / wayhomestudio

Кролик — мировой лидер рынка в области секс-игрушек. Плюс его в том, что во время игры он воздействует на клитор и точку G одновременно. Помните, как героиня "Секса в большом городе" Шарлотта презентовала вибратор-кролик?

Вибратор с тройной стимуляцией

Секс-игрушка с тройной стимуляцией подойдёт тем любительницам вибратора-кролика, кто хочет попробовать ещё и анальную стимуляцию. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sexshop-intimhouse

Вибратор с тройной стимуляцией функционально практически то же, что и кролик. Такая секс-игрушка может быть как с вакуумной, так и с волновой стимуляцией, разница в дополнительной анальной стимуляции — у такого вибратора три отростка.

Виброкольцо

При использовании виброкольца приятные ощущения получат и женщина, и мужчина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / notaboo-official

Виброкольцо надевается непосредственно на половой член партнёра, что создаёт мощную стимуляцию, и приятные ощущения получают и женщина, и мужчина. Здесь стоит обратить внимание на размер — подбирать кольцо нужно тщательно, так как всё индивидуально.

Насадки на соски

Насадки на соски могут быть вибрирующие или вакуумные. Они подходят и девушкам, и парням, особенно тем, у кого соски — мощная эрогенная зона. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / soblazn-sexshop

Из вибрирующих гаджетов сексолог Александра Миллер также рекомендовала попробовать насадки для сосков. Такие подходят как для женщин, так и для мужчин. Насадки особенно оценят те, у кого соски являются мощной эрогенной зоной. Можно выбрать насадки попроще, вакуумные — они также отличаются по размеру и представляют собой помпу, интенсивность которой вы можете регулировать.

Вибротрусики

Некоторые вибротрусики, не самые бюджетные, дают пользователю возможность управлять гаджетом со смартфона, то есть секс-игры можно устроить даже когда партнёр далеко. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / taboorva

Для парной игры можно использовать вибротрусики, например, если ваш благоверный в командировке и неожиданно решил устроить секс-марафон посреди рабочего дня. "Сейчас подобный девайс может быть управляем даже со смартфона и проделывать с вами удивительные вещи [партнёр сможет] на расстоянии. От мысли, что ваши оргазмы контролирует кто-то другой, можно невероятно возбудиться", — заметила Миллер.

Вибропуля

Вибропуля может стать первой секс-игрушкой в коллекции. Такой девайс удобен компактностью — везде можно носить с собой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nikonova.online

Если не знаете, какой выбрать вибратор для начала коллекции, начните с вибропули. Её можно брать с собой — поместится даже в самую миниатюрную сумочку. Важно помнить: вибропулю нельзя помещать внутрь тела, поскольку она не имеет ограничителя.

Фаллоимитатор на присоске

Фаллоимитаторы на присосках сейчас делают из таких материалов, что на ощупь практически неотличимы от человеческой кожи. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / masha_davay

Не стоит также забывать о стандартных фаллоимитаторах на присосках, которые сейчас выполняются из качественных материалов и на ощупь практически ничем не отличаются от настоящей кожи — на любой вкус и цвет, как говорится. Можно встретить варианты даже с имитацией вен на половом члене.

Вагинальные шарики

Вагинальными шариками можно тренировать мышцы влагалища — процесс не только приятный, но и полезный для здоровья. Фото © Freepik

Вагинальные тренажёры — не секс-игрушка, но полезный для здоровья девайс. Если вы ходите в тренажёрку и качаете всю внешнюю мускулатуру, не забывайте и о других мышцах, важных для вашего удовольствия и вашего партнёра. Хотя бы два-три раза в неделю необходимо уделять время занятиям по вумбилдингу, особенно эта рекомендация касается рожавших женщин. Шарики различаются по величине и весу, всё как в спортзале. Кстати, здесь также лучше заниматься с тренером: сейчас существует масса курсов, которые ведут врачи-гинекологи, что позволяет в краткие сроки достичь хороших результатов.