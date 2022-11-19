Сады разврата, зеркальные дворцы и диета: Что известно об архитекторах интимной жизни монархов и царей Как возбуждались самые знаменитые монархи после 70 лет и кто занимался организацией их сексуальной жизни 19 ноября, 01:40 Обложка © Художник Жан-Оноре Фрагонар, "Задвижка" / Музей Лувра / Public Domain

Император Канси не вступал в связь с женщинами старше 30 лет.

Самыми экзотическими способами усиления потенции у мужчин мог похвастаться Китай. Ещё со времён династии Цин у императоров в Поднебесной было от девяти до четырнадцати жён и до 3000 наложниц. Император Канси — третий из династии Цин — жил в конце XVII – начале XVIII века. По нынешним меркам он умер не старым — ему было 68 лет. Он взошёл на престол в семь лет, правил 61 год и прославился тем, что имел 79 официальных жён. И это не считая гарема. Сыновей у императора было так много, что к своему смертному одру он допустил лишь семерых из них.

Портрет императора Канси в придворном платье. Фото © threeemperors.org.uk

Способы поддержки мужской силы в Китае были экзотическими и странными. Император спал в объятиях юных девственниц — считалось, их свежее дыхание дарует ему силу и молодость. Впрочем, юные особы не должны были быть слишком молодыми — от 15 до 18 лет. Император никогда не вступал в связь с женщиной старше 30 лет — такая наложница считалась "старой". Для поддержания мужской силы он мог употреблять весьма экзотический даже по меркам Азии напиток, сделанный из менструальной крови девственниц. Кроме того, в ход шли и стимулирующие настойки из корня женьшеня, золотого корня или элеутерококка.

Но главное, императору строго-настрого запрещалось изливать семя. По канонам даосизма на десять женских оргазмов должно было приходиться лишь два-три мужских. Так сохранялась мужская светлая энергия ян. Тем не менее известно, что для поддержания угасавшей эрекции знатные китайцы использовали специальные ленты, которыми перетягивали "корень", а надетыми на "нефритовый стебель" колпачками и колечками ублажали партнёршу.

Императорские китайские наложницы. Фото © sichuantravelguide.com

Для возбуждения воображения стены императорской спальни или даже целых "дворцов наслаждений" покрывались зеркалами, комнаты освещались скрытыми фонарями, а при половом акте присутствовал наблюдатель. Для сохранения здоровья заниматься сексом полагалось только по утрам в нечётные дни. При этом весной нужно было лежать головой к востоку, осенью — к западу, зимой — на север, а летом — к югу.

Диета императора была особенной: плоды дальневосточной туи, молоко, мясо птиц и воробьиные яйца. Если дела были совсем плохи, надо было съесть петушиные семенники.

Сады разврата Тиберия

Римский император Тиберий Юлий Цезарь Август буквально чудом дожил до 77 лет. За порнографические художества его должны были убить гораздо раньше, но заговоры один за другим были раскрыты.

Портрет Тиберия. Фото © Public Domain

Дабы разбудить угасающую плоть, на Капри, куда Тиберий уехал из Рима, он завёл "сад разврата", который сам называл "райским садом". Со всего Рима он свёз туда красивых юношей и девушек, которые занимались при нём любовью и изображали нимф и фавнов. Особенно Тиберию нравились оргии. Кроме педофилии не гнушался император и римских матрон, то есть замужних женщин зрелого возраста. Римлян почему-то особенно возмущал тот факт, что император занимался с ними куннилингусом.

Художник Генрих Семирадский, "Оргия времен Тиберия на Капри", 1881 год. Фото © Третьяковская галерея

Собирал Тиберий и коллекцию порнографии: статуэтки, эротические приспособления и даже картины. Известно, что однажды он купил картину художника Паррасия с изображением полового акта двух героев греческой мифологии — Мелеагра и Атланты.

Мулай Шериф: не ложился дважды в одну постель

Но бездетный Тиберий ни в какое сравнение не идёт с султаном Марокко Мулаем Исмаилом ибн Шерифом, который прожил 81 год и нажил 1171 ребёнка. Любители покопаться в чужом белье даже посчитали, что для этого он должен был заниматься сексом больше 30 лет подряд. Возможно, у султана был переизбыток тестостерона, ведь кроме любовных похождений он прославился как свирепый воин и даже получил у врагов прозвище Кровожадный Король.

Султан Марокко Мулай Исмаил ибн Шериф. Фото © Public Domain

Учёные выяснили, что оставить такое количество потомков султану позволило сразу несколько факторов. Во-первых, в его распоряжении были все женщины, которых он желал. Во-вторых, два раза с одной и той же женщиной он в постель не ложился. В-третьих, в его гареме были специальные люди, которые высчитывали у наложниц наиболее благоприятные для зачатия дни и именно в эти дни приводили женщин к султану.

Более того, учёные пришли к выводу, что именно активная половая жизнь позволила султану на рубеже XVI–XVII веков дожить до такого почтенного возраста. Однако же надо помнить, что к услугам султана были самые лучшие медики того времени, которые следили за его здоровьем, осматривали всех женщин, большинство из которых, скорее всего, были девственницами. В гареме султана каждые две недели рождался новый ребёнок, а любой мужчина, посмотревший в сторону его жён, рисковал расстаться с головой.

Безобразный Людовик XIV

Скончавшийся в возрасте 77 лет французский монарх Король-Солнце Людовик XIV провёл на троне 71 год и прославился своей любвеобильностью. В браке с Марией Терезией Испанской он нажил шестерых детей и только после смерти жены обнаружил, что она "никогда не причиняла ему беспокойства". Ещё пятерых детей королю родила фаворитка Луиза де Лавальер, семерых — маркиза де Монтеспан. У короля было ещё как минимум семь фавориток и вторая супруга — маркиза де Ментенон.

Художник Николя де Ларжийер, "Портрет Людовика XIV с семьёй". Фото © Public domain

При этом король не слыл красавцем, у него были плохие зубы, от него плохо пахло, а придворный медик изуродовал его ещё больше: удаляя зуб с нижней челюсти, он сломал королю её, а удаляя зуб с верхней, вырвал часть нёба, и когда Король-Солнце пил, вода текла у него из носа. Многие "фаворитки" с радостью сбежали бы от такого красавца. Но были и те, кто за него соперничал.

Так как здоровье короля оставляло желать лучшего, его потенцией занимались любовницы: они подмешивали в пищу Людовика то шпанскую мушку, то колдовские снадобья, среди которых было всё что угодно, вплоть до змеиных глаз, порошка из жаб и измельчённых яичек оленей и кабанов. Дамы изгалялись в соперничестве; они хорошо знали не только фармакопею того времени, но и яды и периодически травили друг друга, одновременно с этим подливая королю всё более сильные снадобья. Король, видимо, страдал чрезмерным половым возбуждением (сатириазом) и удовлетворял его часто совсем не с той дамой, которая на это рассчитывала. Но умер он не от этого. Людовик просто упал с лошади, повредил ногу и скончался от гангрены.

Умирая, он выразил надежду, что скоро встретится с супругой на том свете. Та в ответ фыркнула: "Очень любезно с вашей стороны! Эгоистом жил, эгоистом и умирает".

Авторы Александр Лаврентьев