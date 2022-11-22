Фанатка назвала концерт Niletto лажей, и певец не только вернул деньги, но и ответил хейтом

Исполнитель хита "Любимка" Данил Прытков, более известный как Niletto, вернул деньги за билет на свой концерт фанатке, которая осталась недовольна звуком во время выступления. О благородном поступке артист поведал подписчикам. Правда, засветил личные данные девушки: показал не только страничку Ольги в соцсети, но и поделился её номером телефона.

"История, которая подняла мне настроение с утра, — это отзыв одного из людей, который был у нас на сольном концерте. Итак, простая позитивная история <...> Жду тех, кто ещё недоволен, а всех остальных тепло обнимаю, хорошего дня", — начал рассказ Niletto.

Певец Niletto вернул деньги за билет поклоннице, которая раскритиковала его концерт. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / niletto_official

После музыкант загрузил несколько скриншотов из личной переписки с поклонницей. Девушка по имени Ольга раздражённо потребовала вернуть ей деньги за билет на концерт, с которого пришлось уйти из-за плохого звука: "Отстой!!! Людей дуришь! Просто отстой!!! Это был не концерт, а издевательство!!! Ни одного слова не слышно, полная лажа".

Niletto в ответ попросил у Оли номер телефона и скинул 4000, которые та потратила на билет. А ещё предложил предъявить претензии организатору, ведь он лично и команда "отработали на 100%": "Я отправляю вам деньги за билеты из личного кармана, но чтобы больше вас на своих концертах не видел, мне такая энергия не нужна! Всего доброго". Опешившая поклонница призналась, что очень любит творчество певца, а такого концерта не ожидала. После этих слов Данил окончательно вышел из себя: "Надеюсь, ваше гнильцо того стоило!"

Переписка Niletto с фанаткой, которая возмутилась плохим звуком на концерте певца. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / niletto_official

В Сети уже вовсю комментируют батл артиста и фанатки: "Ну вернул — красавчик! Номер, правда, зря выложил)", "Не понимаю людей, которые напрямую пишут претензии артисту, от которого не зависят технические моменты", "В смысле технические моменты от певца не зависят? Певец саундчек не проводит перед концертом? Не слушает звук в зале? Ему без разницы, что его музыка не слышна для его же гостей?", "У него чего-то сорвало крышу, да. В комментах он тоже много раз посылал людей🤷🏼‍♀️".