Психолог диагностировала заболевание, из-за которого расставшаяся с мужем Варнава тает на глазах

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава после развода с супругом — режиссёром Александром Молочниковым — изменилась до неузнаваемости. Артистка и раньше была тонкой-звонкой, но сейчас её худоба смотрится болезненно. Поводы для беспокойства за здоровье Варнавы точно есть, уверена диетолог и психолог Альбина Андреева: у Кати могла развиться преданорексия.

Психолог Андреева заметила у Варнавы сильное желание привлечь внимание к своей персоне. Впрочем, интересом публики телеведущая не обделена: под каждым её постом многочисленные комментарии — как восторженные, так и тревожные. Пока одни пишут: "Ооохх, на меня похожа 🤗🤗🤗❤️", "Молодец, а то вокруг одни свиноматки", "Вы прекрасны 🔥", "Фантастически красивая🔥" — другие бьют тревогу: "Ночью приснится, не проснёшься", "Многие мужчины не собаки, на кости не бросаются", "Скелет! Ни баба, ни мужик", "Не узнать, губы, скулы... 😢", "От прежней Кати ничего не осталось 😢", "Ну зачем же так худеть? 😒", "Блин, из-за таких многие девчонки просто погибают, доводя себя до анорексии. По-любому вес несоразмерен росту, и это болезнь".