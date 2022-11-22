"Дали несколько дней": Стримера Мэддисона выгнали из Сербии за высказывание 8-летней давности

Российского стримера Илью Мэддисона (Давыдова), который уехал в Сербию после объявления частичной мобилизации, выгнали оттуда местные футбольные фанаты. По словам блогера, кто-то прислал им его высказывание восьмилетней давности, в котором тот сравнил сербов с цыганами, а ракию (национальный алкогольный напиток) назвал "мочой осла".

"Кто-то скинул это русскоговорящим фанам "Црвены Звезды" (футбольный клуб. — Прим. Лайфа), а дальше история понятна... Спасибо братушкам, что выслушали мои аргументы и дали мне несколько дней на сборы", — написал он.

Теперь Давыдов находится в другой европейской стране, название которой он решил не разглашать. По его словам, жизнь в Европе оказалась хуже, чем в Москве.

"В следующей стране всё оказалось в пять раз дороже, муторнее... Чем больше я смотрю на Европы, тем больше мне хочется в Москву назад. Потом расскажу за это, но клянусь, более приятного города для жизни не видел", — пожаловался стример.