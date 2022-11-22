В ПФР указали на негативные последствия возможной индексации выплат работающим пенсионерам

Возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам влечёт за собой ряд негативных последствий. Об этом заявили в Пенсионном фонде России, сообщает РБК.

Среди них — сокращение уровня пенсий неработающих граждан, а также дополнительные траты из бюджета в размере 0,5 триллиона рублей в связи с проведением с 1 июня 2022 года дополнительной индексации страховых пенсий на десять процентов.

Как заметила первый зампред правления ПФР Наталия Петрова в письме Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, отмена индексации страховых пенсий незначительно сказалась на рыночных условиях. В ПФР уверены, что страховая пенсия для работающих пенсионеров стала бы льготой, потому что у них есть ещё и зарплата.