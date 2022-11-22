В СБУ объяснили обыски в Киево-Печерской лавре поисками "ячейки русского мира"
СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской лавре
Служба безопасности Украины официально заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" на территории Киево-Печерской лавры.
"СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры. Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.
Мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки русского мира" "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.", а также для "ограждения населения от провокаций и террористических актов" и проверки лиц на территории храма относительно их причастности к противоправной деятельности.
Напомним, ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся "за Россию", и опубликовал в соцсетях видео, на котором люди поют: "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь". Он возмутился такому сплочению украинцев и их пророссийским песням. После этого к делу подключилась СБУ: священника лавры отстранили из-за "песни о России", также было заведено дело.
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