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22 ноября, 08:09

В СБУ объяснили обыски в Киево-Печерской лавре поисками "ячейки русского мира"

СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины официально заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" на территории Киево-Печерской лавры.

"СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры. Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

  • Обыски в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram-канал СБУ
    Обыски в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram-канал СБУ
  • Обыски в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram-канал СБУ
    Обыски в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram-канал СБУ
  • Обыски в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram-канал СБУ
    Обыски в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram-канал СБУ

Обыски в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram-канал СБУ

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"Страна.ua": СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

"Страна.ua": СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки русского мира" "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.", а также для "ограждения населения от провокаций и террористических актов" и проверки лиц на территории храма относительно их причастности к противоправной деятельности.

Напомним, ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся "за Россию", и опубликовал в соцсетях видео, на котором люди поют: "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь". Он возмутился такому сплочению украинцев и их пророссийским песням. После этого к делу подключилась СБУ: священника лавры отстранили из-за "песни о России", также было заведено дело.

Обложка ©

Telegram-канал СБУ

Артур Лапсаков

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