В СБУ объяснили обыски в Киево-Печерской лавре поисками "ячейки русского мира"

Служба безопасности Украины официально заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" на территории Киево-Печерской лавры.

"СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры. Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.







Мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки русского мира" "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.", а также для "ограждения населения от провокаций и террористических актов" и проверки лиц на территории храма относительно их причастности к противоправной деятельности.