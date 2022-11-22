За рулём кабриолета, хоть уже не лето: Как москвичи и жители области встретили ледяной дождь

В Москве, как и обещали синоптики, прошёл ледяной дождь. При температуре три градуса ниже нуля осадки моментально замёрзли и превратили улицы столицы в сплошной каток. При этом воздушные гавани города работают практически без задержек, продолжая функционировать в штатном режиме. Лайф показывает кадры с последствиями стихии.

Лайф показывает последствия ледяного дождя в Москве. Видео © LIFE

В Подмосковье о гололёде сообщили в Коломне, Домодедове, Кашире, Павловском Посаде, Наро-Фоминске и Можайске. При этом погодное явление не помешало одному из москвичей выехать на дорогу на неподходящем для сезона транспорте — его заметили в зелёном кабриолете.

На дорогах Москвы во время ледяного дождя заметили зелёный кабриолет. Видео © VK / ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК