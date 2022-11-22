В девятый пакет антироссийских санкций помимо нефти включат физлиц

Еврокомиссия изучает "длинные списки" лиц, против которых могут быть введены новые антироссийские санкции в рамках девятого пакета. Об этом сообщает во вторник издание Politico со ссылкой на источники.

Анонимные собеседники журналистов утверждают, что основной мерой в рамках нового пакета санкций может стать масштабное расширение списка физических лиц с внесением в него ряда чиновников и тех, кого на Западе считают "пропагандистами". Изначально планировалось, что девятый пакет будет заключаться в ограничениях на российскую нефть, но власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии решили через Еврокомиссию продавить расширение персонального списка.