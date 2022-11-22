В девятый пакет антироссийских санкций помимо нефти включат физлиц
Politico: Еврокомиссия изучает длинные списки лиц, против которых можно ввести новые антироссийские санкции
Еврокомиссия изучает "длинные списки" лиц, против которых могут быть введены новые антироссийские санкции в рамках девятого пакета. Об этом сообщает во вторник издание Politico со ссылкой на источники.
Анонимные собеседники журналистов утверждают, что основной мерой в рамках нового пакета санкций может стать масштабное расширение списка физических лиц с внесением в него ряда чиновников и тех, кого на Западе считают "пропагандистами". Изначально планировалось, что девятый пакет будет заключаться в ограничениях на российскую нефть, но власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии решили через Еврокомиссию продавить расширение персонального списка.
Ранее стало известно, что ЕС в качестве санкций заморозил российские активы в общей сложности на 68 млрд евро, из них 33,8 млрд могут приходиться на национальные резервы РФ, но точная цифра пока не известна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее рейдерским захватом. А в Финляндии, как ранее сообщал Лайф, правоохранители конфисковали три частных самолёта, которые якобы принадлежат или используются россиянами, находящимися под санкциями.
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