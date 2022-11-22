Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных
Депутаты Госдумы призвали парламенты стран мира осудить ВСУ за расстрел военнопленных под Макеевкой
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании во вторник приняли заявление в связи с расстрелом украинскими силовиками российских военнопленных под Макеевкой. Нижняя палата призвала парламенты государств мира осудить преступление киевского режима.
Российские парламентарии указали, что умышленное убийство военнопленных является "грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года" и других международных правозащитных норм.
"Депутаты Госдумы РФ призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей", — сказано в заявлении.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. Украинские силовики окружили дом, заставили российских военнослужащих выйти из укрытий и лечь на землю, а потом, предположительно, расстреляли. На кадрах российские солдаты выходят к противнику с поднятыми руками, затем видео прерывается звуками стрельбы. Вторая видеозапись, которая появилась в Сети, снята с коптера. На ней видно, что те же самые солдаты лежат в том же дворе, но уже мёртвые. Всего речь может идти о 12–13 военнослужащих. В российском Минобороны заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент.