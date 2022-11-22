Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. Украинские силовики окружили дом, заставили российских военнослужащих выйти из укрытий и лечь на землю, а потом, предположительно, расстреляли. На кадрах российские солдаты выходят к противнику с поднятыми руками, затем видео прерывается звуками стрельбы. Вторая видеозапись, которая появилась в Сети, снята с коптера. На ней видно, что те же самые солдаты лежат в том же дворе, но уже мёртвые. Всего речь может идти о 12–13 военнослужащих. В российском Минобороны заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент.