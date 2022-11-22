Названа возможная новая должность Зарины Догузовой

Бывшему руководителю ликвидируемого Ростуризма Зарине Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при российском кабмине. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы Правительства РФ Борис Беляков, передаёт ТАСС.

"Знания и опыт Зарины Валерьевны будут востребованы. Ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве", — уточнил он.

Напомним, что 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу все функции и полномочия ведомства перешли Минэкономразвития. От должности заместителя министра, отвечающего отныне за развитие туристической отрасли, Догузова, по данным РБК, отказалась. Сразу после увольнения звучали предположения, что для Догузовой "готовят более значительную и влиятельную должность", но они остаются неподтверждёнными.