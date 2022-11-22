Названа возможная новая должность Зарины Догузовой
Бывшей главе Ростуризма Догузовой предложено войти в состав экспертного совета при Правительстве РФ
Бывшему руководителю ликвидируемого Ростуризма Зарине Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при российском кабмине. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы Правительства РФ Борис Беляков, передаёт ТАСС.
"Знания и опыт Зарины Валерьевны будут востребованы. Ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве", — уточнил он.
Напомним, что 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу все функции и полномочия ведомства перешли Минэкономразвития. От должности заместителя министра, отвечающего отныне за развитие туристической отрасли, Догузова, по данным РБК, отказалась. Сразу после увольнения звучали предположения, что для Догузовой "готовят более значительную и влиятельную должность", но они остаются неподтверждёнными.
До Ростуризма Зарина Догузова работала в департаменте пресс-службы и информации Правительства России, в Управлении Президента по общественным связям и коммуникациям. В 2015 году возглавила департамент по сопровождению крупных международных мероприятий в составе этого управления (в частности, она отвечала за освещение чемпионата мира по футболу 2018 года).
ТАСС / Петр Ковалев