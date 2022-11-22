Россияне назвали самого желанного артиста новогоднего телеэфира

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом Shaman, стал самым желанным гостем новогоднего телеэфира. По крайней мере большинство наших соотечественников не представляет праздничного застолья без песен этого исполнителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сайтом kp.ru.

Так, 38% опрошенных отметили, что хотят встречать Новый год под песни Дронова. Вторую строчку народного рейтинга занял любимец публики Григорий Лепс, о желании насладиться его творчеством заявили 12% россиян. На третьем месте расположилась певица Полина Гагарина с 10% голосов.

Между тем 6% респондентов назвали Леонида Агутина и Анну Асти желанными на новогодних огоньках. За Николая Баскова проголосовало всего 4% граждан, а завсегдатай новогодних тусовок Филипп Киркоров набрал всего 3%. Также немногие высказались за появление в праздничном эфире Ольги Бузовой — всего лишь 2% опрошенных. Остальные 16% россиян хотели бы увидеть по телевизору в новогоднюю ночь Олега Газманова, Дениса Майданова, Клаву Коку, группу "Любэ", Сергея Лазарева и других. Впрочем, самым популярным ответом среди респондентов данной категории оказался вариант "никого".