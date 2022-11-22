Диабетикам посоветовали приглядеться к средиземноморской диете

Средиземноморская диета хорошо подходит для человека, страдающего сахарным диабетом. Об этом Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, детский эндокринолог, диетолог "СМ-клиники" Оксана Михалёва.

"При сахарном диабете второго типа рекомендуется средиземноморская диета. Она ограничивает употребление рафинированных углеводов и насыщенных жиров и включает в себя сложные углеводы, белки и полиненасыщенные жиры", — объяснила специалист.

При этой болезни запрещены сахар, мёд, сладости, выпечка, сиропы, сладкие газированные и негазированные напитки, кондитерские изделия, жирное мясо, а также все продукты мясной гастрономии. Под ограничения подпадают сладкие фрукты (виноград, финики, бананы), а также фруктовые соки, алкоголь, сливочное масло и сыр.

Разрешено есть овощи, фрукты в умеренном количестве, нежирное мясо, рыбу, цельнозерновые крупы, нежирные молочные продукты, хлеб из цельнозерновой муки или с отрубями, но не более четырёх кусочков в день, макароны из твёрдых сортов пшеницы, бобовые, орехи (не более 30–40 граммов в день), яйца (четыре-шесть штук в неделю), а также несладкие чаи, кофе и какао.

"В целом при сахарном диабете второго типа питание ставит целью умеренное снижение жировой массы тела, что приводит к лучшей компенсации углеводного обмена", — заключила Михалёва.