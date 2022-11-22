Диабетикам посоветовали приглядеться к средиземноморской диете
Врач Михалёва назвала полезной средиземноморскую диету при диабете второго типа
Средиземноморская диета хорошо подходит для человека, страдающего сахарным диабетом. Об этом Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, детский эндокринолог, диетолог "СМ-клиники" Оксана Михалёва.
"При сахарном диабете второго типа рекомендуется средиземноморская диета. Она ограничивает употребление рафинированных углеводов и насыщенных жиров и включает в себя сложные углеводы, белки и полиненасыщенные жиры", — объяснила специалист.
При этой болезни запрещены сахар, мёд, сладости, выпечка, сиропы, сладкие газированные и негазированные напитки, кондитерские изделия, жирное мясо, а также все продукты мясной гастрономии. Под ограничения подпадают сладкие фрукты (виноград, финики, бананы), а также фруктовые соки, алкоголь, сливочное масло и сыр.
Разрешено есть овощи, фрукты в умеренном количестве, нежирное мясо, рыбу, цельнозерновые крупы, нежирные молочные продукты, хлеб из цельнозерновой муки или с отрубями, но не более четырёх кусочков в день, макароны из твёрдых сортов пшеницы, бобовые, орехи (не более 30–40 граммов в день), яйца (четыре-шесть штук в неделю), а также несладкие чаи, кофе и какао.
"В целом при сахарном диабете второго типа питание ставит целью умеренное снижение жировой массы тела, что приводит к лучшей компенсации углеводного обмена", — заключила Михалёва.
Ранее Лайф называл восемь симптомов скрытого сахарного диабета. По словам главного диабетолога Санкт-Петербурга Ирины Карповой, диабет второго типа часто начинается незаметно, постепенно, а пациенты часто не обращают на него внимания и не идут к врачу.
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